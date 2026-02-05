衆議院選挙 小選挙区の終盤情勢【大阪11区〜15区】 JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】
２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪１１区から１５区の終盤の情勢です。
ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。
■大阪１１区：枚方市、交野市
大阪１１区では、維新・中司さんが大きくリードしています。
大阪１１区には５人が立候補していて、維新・前職の中司宏さんが他の候補を引き離しています。中司さんは幅広い年齢層から支持を得て、維新支持層の７割以上、自民支持層の３割以上を固めています。
約４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。
■大阪１２区：寝屋川市、大東市、四條畷市
大阪１２区では、維新・藤田さんが安定した戦いを進めています。
大阪１２区には４人が立候補していて、維新・前職の藤田文武さんが大きくリードしています。藤田さんは維新支持層の７割以上を固め、自民支持層の３割以上、国民支持層の５割弱にも浸透しています。
自民・新人の北川晋平さん、中道・元職の樽床伸二さんが続き、共産・新人の太田徹さんは厳しい戦いです。
４割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。
■大阪１３区：東大阪市
大阪１３区では、維新・岩谷さんと自民・宗清さんがしのぎを削る戦いを繰り広げています。
大阪１３区には６人が立候補していて、維新・前職の岩谷良平さんと自民・元職の宗清皇一さんが互角の戦いです。
岩谷さんは維新支持層の６割以上を固め、自民支持層の約１割にも浸透しています。宗清さんは、自民支持層の６割強を固めています。
中道・元職の本多平直さん、れいわ・前職の八幡愛さん、共産・新人の宝井晃美さん、参政・新人の立岡昭是さんは支持の広がりを欠いています。
４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。
■大阪１４区：八尾市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市
大阪１４区では、維新・青柳さんが大きくリードしています。
大阪１４区には３人が立候補しています。維新・前職の青柳仁士さんは、維新支持層の８割弱を固めて、他の候補を引き離しています。
自民・新人の尾立源幸さん、共産・新人の内藤耕一さんは厳しい戦いを強いられています。
５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。
■大阪１５区：堺市美原区、富田林市、河内長野市、松原市、大阪狭山市、南河内郡
大阪１５区では、維新・浦野さんと自民・島田さんが接戦です。
大阪１５区には３人が立候補していて、維新・前職の浦野靖人さんと自民・前職の島田智明さんが横一線の戦いです。
維新・浦野さんは、維新支持層の約７割を固め、自民支持層の１割以上からも支持を得ています。
自民・島田さんは、１０代〜４０代からの支持を比較的多く集めているほか、自民支持層の約６割を固めています。
共産・新人の平山貴士さんは厳しい戦いです。
５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。
