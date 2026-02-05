衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【大阪6区〜10区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪６区から１０区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■大阪６区：大阪市旭区・鶴見区、守口市、門真市



大阪６区では、維新・西田さんが先行しています。



大阪６区には５人が立候補していて、維新・前職の西田薫さんが、維新支持層の６割以上を固めてリードしています。



自民・新人の永井正史さん、中道・新人の阪本洋三さんが続き、参政・新人の月足舞子さん、共産・新人の亀井淳さんは苦しい戦いです。





５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪７区：吹田市、摂津市大阪７区では、自民・渡嘉敷さんと維新・奥下さんが激しく競り合っています。大阪７区には４人が立候補していて、自民・元職の渡嘉敷奈緒美さんと維新・前職の奥下剛光さんがデッドヒートを繰り広げています。渡嘉敷さんは自民支持層の６割以上を固め、国民支持層の３割以上、維新支持層の１割近くから支持を得るなど、幅広い政党支持層からの支持を得ています。奥下さんは維新支持層の５割以上を固め、自民支持層にも１割以上浸透しています。共産・新人の川添健真さん、参政・新人の石川勝さんは厳しい戦いを強いられています。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪８区：豊中市、池田市大阪８区では、維新・漆間さんが先行しています。大阪８区には５人が立候補していて、維新・前職の漆間譲司さんがリードしています。漆間さんは維新支持層の６割以上を固めています。自民・新人の高麗啓一郎さんが続き、国民・新人の佐藤潤さん、共産・新人の平川節代さん、参政・新人の榊原美礼さんは厳しい戦いを強いられています。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪９区：茨木市・箕面市・豊能郡大阪９区では、維新・萩原さんがやや先行しています。大阪９区では３人が立候補していて、維新・前職の萩原佳さんが一歩リードしています。萩原さんは維新支持層の７割弱を固めています。自民・新人の東田淳平さんは、自民支持層の６割弱を固めて追う展開で、社民・新人の西尾慧吾さんは厳しい戦いを強いられています。４割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１０区：高槻市、島本町大阪１０区では、維新・池下さんが優位に立っています。大阪１０区には４人が立候補していて、維新・前職の池下卓さんがリードしています。池下さんは維新支持層の７割以上を固め、自民支持層の約４割からも支持を得ています。中道・前職の尾辻かな子さんが中道支持層の９割以上を固めて続き、自民・新人の加納陽之助さん、参政・新人の井上誠也さんは支持の広がりがみられません。約４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。