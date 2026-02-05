衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【大阪1区〜5区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪１区から５区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■大阪１区：大阪市中央区・西区・港区・天王寺区・浪速区・東成区



大阪１区では、維新・井上さんが優位に立っています。



大阪１区には５人が立候補していて、維新・前職の井上英孝さんがリードしています。井上さんは維新支持層の７割弱を固めています。





自民・元職の大西宏幸さんが続き、共産・新人の竹内祥倫さん、参政・新人の中村由紀さん、国民・新人の塩野智郎さんは、支持の広がりを欠いています。今回の調査では約５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪２区：大阪市生野区・阿倍野区・東住吉区・平野区大阪２区は、維新・高見さんが大きくリードする展開です。大阪２区には４人が立候補していて、維新・新人の高見亮さんが他の候補を引き離しています。維新支持層の約７割から支持を得ているほか、自民支持層の約２割からも支持を得ています。無所属・前職の守島正さん、共産・新人の小川陽太さんが続き、参政・新人の石橋篤史さんは厳しい戦いを強いられています。５割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪３区：大阪市大正区・住之江区・住吉区・西成区大阪３区では、維新・東さんが先行しています。大阪３区には５人が立候補していて、維新・前職の東徹さんがリードする展開で、自民・元職の柳本顕さんが続きます。東さんは幅広い年齢層から支持を取りつけていて、維新支持層の７割弱を固めています。柳本さんは、自民支持層の約６割から支持を得ています。中道・新人の宇都宮優子さん、参政・新人の山室貴史さん、共産・新人の渡部結さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪４区：大阪市北区・都島区・福島区・城東区大阪４区では、維新・美延さんがやや先行しています。大阪４区には６人が立候補していて、維新・前職の美延映夫さんが、維新支持層の７割弱を固めて一歩リード。自民・元職の中山泰秀さんは、自民支持層の６割以上を固めて追う展開です。共産・新人の山田みのりさん、国民・新人の岡本忠志さん、参政・新人の藤田美季さん、諸派・新人の橋口和矢さんは、支持の広がりを欠いています。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪５区：大阪市此花区・西淀川区・淀川区・東淀川区大阪５区では、維新・梅村さんが先行しています。大阪５区には６人が立候補していて、維新・前職の梅村聡さんがリードしています。梅村さんは維新支持層の約７割を固め、自民支持層からも３割近くの支持を得ています。自民・元職の杉田水脈さん、れいわ・前職の大石晃子さんが続き、参政・新人の松山恵子さん、国民・新人の前田英倫さん、共産・新人の湊隆介さんは厳しい戦いを強いられています。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。