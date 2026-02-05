NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年2月3日付で、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」の地上試験「ウェット・ドレス・リハーサル（WDR）」の実施結果を発表しました。

試験はおおむね順調に進み、新型宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」を搭載した大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」への推進剤充填も行われたものの、最終段階で液体水素の漏洩にともなうカウントダウンの自動停止が発生。NASAは早ければ2026年2月に予定されていたArtemis IIの打ち上げを見送り、2026年3月以降の実施を目指す方針です。

【▲ ケネディ宇宙センター39B射点でライトアップされたArtemis II（アルテミスII）ミッションのSLS（スペース・ローンチ・システム）。2026年1月28日撮影（Credit: NASA/Brandon Hancock）】

ウェット・ドレス・リハーサル（WDR）とは

WDRは、ロケットの打ち上げ本番に向けたリハーサルと言える最終試験です。SLSの燃料タンクに液体水素と液体酸素を実際に充填しつつ、フロリダ州のケネディ宇宙センターをはじめとするアメリカ各地の拠点間の連携体制の検証や、打ち上げ中止時の対応能力の確認といった作業が、発射約49時間前から発射直前までの約2日間にわたり、カウントダウンに従いながら実施されます。

今回のArtemis IIミッションのWDRでは、カウントダウンの停止や再開における手順を習熟するために、発射33秒前まで進めたカウントダウンを一旦10分前に戻して再設定した上で、改めて発射30秒前まで進めるという、ターミナルカウント（カウントダウンの最後の10分間）を繰り返す2段階のプロセスが計画されていました。

SLSと発射台の接続部で液体水素が漏洩

今回のWDRではSLSへの推進剤充填そのものは完了しましたが、その過程で液体水素の漏洩が発生しました。

NASAによると、漏洩が検知されたのは、SLSのコアステージ（1段目）の下部と発射台基部のテール・サービス・マスト・アンビリカル（TSMU）と呼ばれる構造物の接続部です。具体的には、SLSとTSMUをつなぐ充填・排出ライン（直径8インチ＝約20cm）のクイック・ディスコネクト（接続部）に設計上設けられている空間で、水素の漏洩が確認されました。

水素の漏洩は最初に推進剤の急速充填中に確認されたものの、充填を一時停止して接続部を温め、シールを馴染ませることで一旦は許容範囲内（水素濃度16%以下）に抑え込むことに成功。その後はタンクを満タンにし続ける状態まで持ち込めたものの、ターミナルカウントに入りタンクの加圧を開始した時点で漏洩した水素が急増したため、カウントダウンは発射5分15秒前で自動停止されました。

【▲ ケネディ宇宙センター39B射点でライトアップされたArtemis II（アルテミスII）ミッションのSLS（スペース・ローンチ・システム）。ロケット最下部の左側に見えている、2つ並んだ灰色の構造物がテール・サービス・マスト・アンビリカル（TSMU）。2026年1月29日撮影（Credit: NASA/Brandon Hancock）】

前回のArtemis Iでも類似の事例が発生

TSMUでの水素漏洩は、2022年に実施されたSLSとOrionの無人飛行試験ミッション「Artemis I（アルテミスI）」のWDRでも発生しています。

SLSプログラムマネージャーのJohn Honeycuttさんによると、バルブ、シール、配管の設計などにArtemis Iの経験を踏まえた多くの改良を施したものの、分子が非常に小さく漏れやすい液体水素を極低温・高圧の環境下で制御するのは非常に難しく、今回の試験でも前回と同様の技術的課題が浮き彫りになりました。

打ち上げは早くても2026年3月に

水素の漏洩箇所の修理はSLSを射点に留めたまま実施できる見込みですが、WDRは改めて実施する必要があります。冒頭でも言及した通り、Artemis IIの打ち上げは早ければ2026年2月に実施される予定でしたが、今回のWDRの結果を受けて、NASAは2026年3月以降の打ち上げ実施を目指しています。

なお、Artemis IIのクルー4名はすでに隔離期間に入っていましたが、スケジュールの変更を受けて一旦解除されることになりました。NASAは安全を最優先に、引き続き万全の状態を整えて次の打ち上げ機会に備えるということです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 NASAがアルテミスIIミッションのロケット「SLS」を射点へ移動 1月末以降に打ち上げリハーサルを予定 NASA「アルテミス2」早ければ2026年2月にも実施へ 半世紀ぶりに月周辺を有人飛行Orion宇宙船が捉えた「地球と月」 無人のアルテミスIから、有人のアルテミスIIへ参考文献・出典NASA - NASA Moves Steps Closer to Artemis II Fueling Test Ahead of LaunchNASA - NASA Conducts Artemis II Fuel Test, Eyes March for Launch Opportunity NASA - NASA's Artemis II Fueling Test News Conference (Feb. 3, 2026) (YouTube)