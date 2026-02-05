キヤノン、動画志向ミラーレス「EOS R50 V」にホワイトモデルを追加
キヤノンマーケティングジャパンは2月5日、動画志向のAPS-Cミラーレスカメラ「EOS R50 V」にホワイトモデルを追加した。付属の交換レンズも、ホワイトの外装にマッチするシルバーに仕上げた（望遠ズームレンズはブラック色）。
価格はオープン。実売価格は、標準ズームレンズ「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」が付属するRF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZレンズキットが148,500円、標準ズームレンズと望遠ズームレンズ「RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM」が付属するダブルズームキットが178,200円。発売は前者が2月20日、後者が3月下旬。
動画志向のAPS-Cミラーレスカメラ「EOS R50 V」にホワイトモデルが追加された
こちらはすでに販売中のブラックモデル
動画撮影やVlog撮影、動画配信に最適化した動画志向のエントリーモデル。2025年3月の発表時はブラックモデルのみ用意していたが、今回新たにホワイトモデルを追加した。本体カラー以外の性能や装備はブラックモデルと同じ。
背面や側面のボタン類やダイヤル類もホワイトで揃えている
上部のダイヤル類やホットシューのカバーもホワイトとなる
動画撮影重視のモードダイヤルなど、装備はブラックモデルと変わらない
価格はオープン。実売価格は、標準ズームレンズ「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」が付属するRF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZレンズキットが148,500円、標準ズームレンズと望遠ズームレンズ「RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM」が付属するダブルズームキットが178,200円。発売は前者が2月20日、後者が3月下旬。
こちらはすでに販売中のブラックモデル
動画撮影やVlog撮影、動画配信に最適化した動画志向のエントリーモデル。2025年3月の発表時はブラックモデルのみ用意していたが、今回新たにホワイトモデルを追加した。本体カラー以外の性能や装備はブラックモデルと同じ。
背面や側面のボタン類やダイヤル類もホワイトで揃えている
上部のダイヤル類やホットシューのカバーもホワイトとなる
動画撮影重視のモードダイヤルなど、装備はブラックモデルと変わらない