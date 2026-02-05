俳優の賀来賢人さん（36）が、アメリカのロサンゼルスを拠点とする大手エンターテインメント・マネジメント会社と契約を締結したことが発表されました。

賀来さんは、ハリウッドの第一線で活躍するトップスターを数多く擁する大手事務所『Artists First（アーティスツ・ファースト）』と契約を締結。同事務所が、日本人俳優と契約を結ぶのは賀来さんが初めてだということです。

賀来さんはコメントを発表し、「この度、アメリカのArtists Firstとマネジメント契約することが決まりました。俳優、プロデューサーとして、以前から目標にしていたグローバルな活動をサポートして頂きます。新しい世界を前に、ワクワクが止まりません。初心を忘れずに、勇気を持って作品に取り組んでいきたいと思っております」と、心境を明かしました。

■賀来賢人 世界を見据えた活動のこれまでと今後

賀来さんは、『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で主演とプロデュースを務め、この作品をきっかけにデイヴ・ボイル監督とパートナーシップを結び、共同の映像制作会社『SIGNAL181』を設立しました。

さらなる世界への飛躍が期待されるのが、『SIGNAL181』の第1弾長編映画『Never After Dark』（賀来さんはプロデューサー兼出演）。米国最大級のカルチャーの祭典『サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026』のミッドナイター部門へ正式出品が決定し、ワールドプレミア上映が予定されています。

『Never After Dark』（配給：TOHO NEXT）は日本で6月5日（金）公開。米配給会社XYZ Filmsによる海外配給も決定しているということです。