【暴風雪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 5日22:20時点
気象台は、午後10時20分に、暴風雪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
留萌地方では、6日明け方から6日夕方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■留萌市
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
6日にかけて注意
■士別市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■名寄市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■鷹栖町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■東神楽町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■中川町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■増毛町
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■小平町
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■苫前町
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■羽幌町
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■天売焼尻
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■初山別村
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■遠別町
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■天塩町
□暴風雪警報【発表】
6日明け方から6日夕方にかけて警戒
ピーク時間 6日朝
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
6日にかけて注意