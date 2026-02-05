お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が5日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、積立NISA（少額投資非課税制度）を始められない理由を明かした。

買い物の流儀についてトークする中で「人が言うことを絶対に聞きたくない」と、他人に流されることを嫌い自身の選択を重んじるという井口。積立NISAにも話題が及ぶと「こんな話していいのか分からないけどさ…」と切り出した。薦められることが多く、その理由を「国も大変」とすると同時に「国が推奨してるから」と説明されることに違和感を抱き、「国が不安でやってるのに、国が推奨してるものはどうして信じるんだよ！」と主張。「その考えが嫌で共感できない」と持論を述べた。「10年、20年後なんてさ、本当に分からないじゃん」とも続けた。

ただ、積立NISAを始める可能性がゼロでもないようで「やるとなったら自分で決めて勝手にやる。自分でやるのが一番」と、買い物と同様に自身の意思決定を重んじた。

何事においても他人の言うことを信じないわけでもなく、「病院好き」と告白し、医師は絶対的に信じることも明かした。「行けるものならいっぱい行きたい。絶対正しいし、治してくれる。治してくれるって凄い良いよね」と柔らかい表情を浮かべた。