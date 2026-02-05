内田理央、おなか透け透けなボディスーツ姿を披露！ 「上品でヘルシーでとてもお気に入り」
俳優の内田理央さんは2月4日、自身のInstagramを更新。イタリアのランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」のボディスーツを紹介しました。
【写真】内田理央の透けボディスーツ姿
「先日オープンしたての青山店に行ってきました」とあるように、写真は同ブランドの店舗を訪れた時のものだそう。「皆さまも是非チェックしてね〜」とファンに呼び掛けています。
(文:堀井 ユウ)
美しいウエストラインを披露内田さんは「Intimissimi Pretty Flowers Collectionのボディスーツが上品でヘルシーでとてもお気に入り」とつづり、8枚の写真を投稿。ボディスーツの上からカーディガンを羽織っており、インナーを自然にファッションに取り込んでいます。シースルー素材の生地から透けるウエストラインがとても美しいですね。
デコルテ＆太ももの透けショットも2025年12月31日の投稿では「2025年もありがとう。らぶゆー」とつづり、11枚の写真で2025年を振り返った内田さん。特に3〜5枚目では、衣装からデコルテや太ももが透けて見えています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
