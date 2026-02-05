櫻坂46・武元唯衣、卒業発表 大ファン芸人を心配する声→本人が即宣言「俺の推しメンは…」
アイドルグループ・櫻坂46の武元唯衣（23）が5日、自身のブログを更新。14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループから卒業すると発表した。SNS上では、大の武元ファンを公言する芸人を心配する声が上がっている。
【画像】櫻坂46・武元唯衣、卒業発表 大ファン芸人が宣言
大の武元ファンとして知られるのは、カラタチ・前田壮太。『M-1グランプリ2024』の敗者復活でも、ネタ中に「唯衣ちゃん、見てる？」と呼びかける一幕も。敗者復活の前には、オンライン握手会で武元から激励されたようで、ネタ後のトークで「僕の中では敗者復活して、優勝したようなものです」と胸を張っていた。
こうしたこともあり、前田を案じる声が上がっていたが、前田は自身のXで「俺の推しメンはいつまでたっても櫻坂46の武元唯衣ちゃん」と宣言している。
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に行われた坂道合同オーディションに合格。同年11月に欅坂46（現：櫻坂46）の二期生として加入した。2023年からテレビ朝日系バラエティー『サクラミーツ』、MBSラジオ『ゴチャ・まぜっ天国!』にレギュラー出演している。
