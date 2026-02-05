フジテレビ系の「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ 明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」が５日に放送された。

夏季、冬季五輪経験のアスリートがゲスト出演した中、１月３０日に現役引退の記者会見を行った、柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が出演。インタビュアーに初挑戦したもようが放送されたが、注目が集まったのはこの日の生放送での、角田のたたずまい。薄いブルーを基調とした衣装に身を包んで笑顔を見せる姿に、ネットは騒然。「元アスリートに見えない アイドル枠で出てるやん」「すこぶる可愛い」「かわいいなあ」などの声があがっていた。

角田がインタビュー収録したのは、スピードスケート女子ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の吉田雪乃。角田は自身の体験談を語った中で「私もすごく緊張しいで、オリンピック前毎日泣いてました。プレッシャーで夜泣いて、私は何をしたらいいのか、寝る前とかにこれでいいのかな、今日寝ていいのかな、やり残したことないかなとかすごく考えちゃうんですけど」と振り返っていた。