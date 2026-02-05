「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」の意味は？「SNS」から連想してみて！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、SNSを利用する人に起こる現象のことですよ。

「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。