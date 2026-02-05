「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」の意味は？「SNS」から連想してみて！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」の意味は？

「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、SNSを利用する人に起こる現象のことですよ。

「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「SNS疲れ」でした！

「SNS 피로증후군（エスエネスピロチュンフグン）」は直訳すると「SNS疲労症候群」、つまり「SNS疲れ」のこと。

SNSの利用者が、やりとりに追われたり、SNS中心の生活になってしまうなどの中毒症状の状態を指します。

SNSを通じて大量の情報に日常的に接し、さらに個人の私生活まで共有する生活を送るなかで、日常生活に支障をきたすほどの疲労感を抱えている人もいるんだとか。

