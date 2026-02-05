SixTONESの松村北斗さん（30）が4日、『第50回 エランドール賞』授賞式に出席。『エランドール賞／TVガイド賞』に輝き、受賞した思いを語りました。

この賞は1956年にスタートした、日本映画テレビプロデューサー協会が主催する映画・テレビ業界における功績や将来性をたたえる賞です。今回、松村さんが受賞した『エランドール賞』は、これまでは『エランドール新人賞』という名称でしたが、今回からは“新人賞”をはずし世代を問わず多くの俳優の中から受賞者が選出されています。

ドラマ『アンサンブル』や映画『ファーストキス 1ST KISS』などの演技が評価された松村さん。受賞したことについて「このような名誉ある場所に立てたことを本当にうれしく思います」と喜びを語りました。続けて「数多くの方が口にしますが、やはりいざもらってもなかなかこう自分の実力であったりとか自分に与えられた賞だと思えないというのは僕も同じです」と信じられない気持ちを吐露しました。

授賞式では、松村さんが主演した映画『秒速5センチメートル』の原作者・新海誠監督がお祝いゲストとして登場。松村さんが受賞したことについて「普段は僕たちにキラキラしたものを振りまいてくれて、同時に日本の作品の幅を広げてくれている奇跡のような存在だと思います。これからも北斗くんの奇跡をたくさん見せてください。本当におめでとうございました」と、お祝いのコメントを贈りました。

また、授賞式後のインタビューで松村さんは「親に対しても親孝行ができたかなと思いますので、そういうものを通して、応援してくださる方々の栄養になって、いっぱい吸い取られて枯れていけたらなと思います」と話しました。

『エランドール賞／TVガイド賞』には、松村さんのほかに岡山天音さん、夏帆さん、佐藤二朗さん、郄石あかりさん、芳根京子さんが選出されています。