俳優の名取裕子さん（68）、お笑いタレントの友近さん（52）にインタビュー。W主演した映画の撮影秘話や今後挑戦したいことなどを伺いました。

昭和から平成にかけて『火曜サスペンス劇場』をはじめ、数多く放送されていた2時間サスペンスドラマ。今回、2時間サスペンスが映画として復活。第1弾は『法医学教室の事件ファイル』など、数々の2時間ドラマに主演した名取さんと、YouTubeで『友近サスペンス劇場』を企画・主演するなど2時間サスペンス好きで知られる友近さんがW主演します。

映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』（2月6日公開）は、名取さん演じるテレビショッピングの女王と友近さん演じる実演販売の女王がバディを組み、事件の真相に迫る2時間サスペンスの王道の展開が注目となっています。

■映画初共演 異色バディで事件の真相に迫る

――テレビショッピングの女王を演じてみていかがでしたか？

名取：ゴージャスなものばっかり調子よく売っている感じなんですけど楽しかったです。すぐ事件になっちゃうんですけど、（友近さんと）一緒にやっているのがまた楽しくて、思わず買いたくなっちゃうような実演販売のカリスマだったのでとても面白かったです。

――2時間サスペンスの映画に出演されていかがでしたか？

友近：名取さんとバディを組ませていただけるということで感激です。2時間サスペンスっていうものが本当に好きでYouTubeをやっていて、今回もこのお話だったので、ダブルで夢がかないました。この2人が刑事でも探偵でもないのに、首を突っ込んでくるんやろうなとか想像しただけでニヤけちゃいます。2人のシーンとかもコミカルな感じでやらせていただきました。面白くておかしなパロディーのところもみなさんどう見るのかなと思いました。

■お互いのゆかりのあるキャラクターになりきるシーンに爆笑

映画の見どころのひとつが、名取さんと友近さんがそれぞれキャラクターにふんして登場するシーンです。名取さんは、友近さんの友人で演歌歌手の水谷千重子さんの姿で登場。一方、友近さんは、名取さんの代表作のひとつ『法医学教室の事件ファイル』の主人公・二宮早紀のトレードマークといえる衣装でコミカルなシーンを作り上げました。

――お互いのキャラクターになりきるシーンの撮影はいかがでしたか？

名取：水谷千重子の歌とか踊りができないんで、ちょっと聞いたりしましたけど、なかなか難しかったです。

友近：やってくださったのもうれしいですし、実際に水谷千重子の舞台も見にきてくださって、出てもくださったんです。

名取：今回は本当に水谷千重子になるので一生懸命カラオケ行ってちょっと練習しました。友近さんの「二宮早紀です」っていう解剖のシーンは爆笑してました。私たちが一番楽しんでいました。

――友近さんはお笑いタレント、俳優と幅広く活躍していますが、今後挑戦したいことはありますか？

友近：旅行が好きなんで“友近ツーリスト”みたいな旅行会社をやりたいです。いいところをみなさんにプレゼンするっていうのがもともと好きなので、いろんなものをプレゼンする係の人になりたいです。

――1977年に放送されたドラマ『おゆき』で本格デビューされ、芸能生活50年を迎えますが、第一線で活躍し続ける原動力を教えてください。

名取：楽しいことを知らせたり、喜んでもらったり、みんなが面白いって思ってくれることがうれしくて自分が好きなんだなって。楽しんでやっているっていうことが一番の原動力かもしれないです。