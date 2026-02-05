「ハロー！プロジェクト」所属のアイドルグループ、つばきファクトリーの元メンバー岸本ゆめの（25）が5日、大阪市のロフトプラスワンWESTで、弾き語り＆トークイベント「いつぶりやねんオカン！」を開催した。

飲食をしながら歌とトークを楽しむアットホームな形で行われた地元ライブ。「こういう感じのイベントは初めて。しかも、大阪で。皆さんのおかげです。ありがとうございます」と感謝した。

大阪に帰るのは久しぶり。昨年はわずか1回だけで「NGKの村上ショージさんのライブに呼んでいただいたときだけ」。随所にMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」で明石家さんまとショージに鍛えてもらったトーク力を見せつけた。

しゃべりに熱が入ってしまうのはいつものこと。「しゃべりすぎて、最後の方は曲のテンポをあげたり」と苦笑いしたが、ハロプロ時代、高く評価された歌唱力はもちろん健在だ。

ギターを引っさげ、「静電気パチリ」で幕を開けると、2曲目はDREAMS COME TRUEの「大阪LOVER」をカバー。「大阪生まれの女が歌うのはちょっと違うんやないか？ これ逆ですからね」と笑わせると、今度はBOROの「大阪で生まれた女」をカバー。「大阪で生まれた女が歌うべき歌でした」ときっちり回収した。

還暦を迎えた母をちゃんと祝いたいといい、母が大好きな「聖母たちのララバイ」もカバー。最後は「心にSUNNY」で締めくくり、全8曲を熱唱。ファンとの一体感に包まれていた。