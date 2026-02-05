山奥で発見！74歳夫と37歳妻…元凄腕カメラマンの夫を襲った「死の宣告」絶望を乗り越え、山奥へ移住した波瀾万丈の人生ドラマ
2月5日（木）放送「ナゼそこ？+ 「松茸ハンター犬…山奥で大活躍＆マイナス10℃㊙雪山生活」2時間SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】山奥で発見！74歳夫と37歳妻…元凄腕カメラマンの夫を襲った「死の宣告」絶望を乗り越え、山奥へ移住した波瀾万丈の人生ドラマ
【岐阜…高級松茸ハンター犬＆81歳名人】
2025年は猛暑で歴史的不作…価格高騰の高級松茸を、驚異の嗅覚を持つ「天才松茸犬」が次々発見！
【秋田…氷点下10℃の秘境生活】
ガスも水道もない雪山のボロボロ古民家に暮らすのは、早稲田大卒のエリート夫と16歳年上の妻。謎の「あったか部屋」や手作りの「縄文トイレ」で暮らす衝撃の理由とは？
【岐阜…37歳差！奇跡の夫婦愛】
山奥で発見！74歳夫と37歳妻…超年の差夫婦！元凄腕カメラマンの夫を襲った「死の宣告」…絶望を乗り越え、縁もゆかりもない山奥へ移住した波瀾万丈の人生ドラマに迫る。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
名倉潤、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
【番組公式ホームページ】
【動画】山奥で発見！74歳夫と37歳妻…元凄腕カメラマンの夫を襲った「死の宣告」絶望を乗り越え、山奥へ移住した波瀾万丈の人生ドラマ
【岐阜…高級松茸ハンター犬＆81歳名人】
2025年は猛暑で歴史的不作…価格高騰の高級松茸を、驚異の嗅覚を持つ「天才松茸犬」が次々発見！
【秋田…氷点下10℃の秘境生活】
ガスも水道もない雪山のボロボロ古民家に暮らすのは、早稲田大卒のエリート夫と16歳年上の妻。謎の「あったか部屋」や手作りの「縄文トイレ」で暮らす衝撃の理由とは？
【岐阜…37歳差！奇跡の夫婦愛】
山奥で発見！74歳夫と37歳妻…超年の差夫婦！元凄腕カメラマンの夫を襲った「死の宣告」…絶望を乗り越え、縁もゆかりもない山奥へ移住した波瀾万丈の人生ドラマに迫る。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
名倉潤、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
【番組公式ホームページ】