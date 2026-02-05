読売新聞社が３〜５日に実施した衆院選の終盤情勢調査では、比例選（定数１７６）でも自民党が勢いを増しており、そのあおりを受けて野党は厳しい戦いを強いられている。

野党第１党の中道改革連合は序盤調査より勢いが落ちている。（傍田光路）

中道改革は、序盤で予想された４０議席台後半が、４０議席台前半にまで落ち込む見通しとなり、２０２４年の前回衆院選で立憲民主党と公明党が獲得した計６４議席を下回る可能性が強まっている。内閣不支持層からの支持は５割弱で序盤とほぼ同じ水準にとどまり、政権批判票の取り込みが進んでいない。

中道改革は、公明から参加した前議員ら２８人を全１１ブロックの上位で名簿に登載した。重複立候補している立民出身者は小選挙区で落選した場合、比例復活当選に向けて少ないパイを争う形となる。中道改革内では「大負けしたら誰かが責任を取らないといけない」（若手）との声が出ている。

国民民主党は前回選（１７議席）並みが見込まれた序盤と同様に、各ブロックで１〜２議席を獲得する見通しだ。野党の中では、１８〜３９歳の支持が１割半ばと高く、同党の玉木代表は５日、さいたま市での街頭演説で「ここからが勝負だ」と力を込めた。

参政党は前回選（３議席）から伸長し、２桁台もうかがう。チームみらいも序盤から支持を拡大して同様の勢いとなっており、南関東と東京の両ブロックで複数議席を獲得しそうだ。共産党は前回選（７議席）を下回りそうで、日本保守党は近畿ブロックで１議席を固めつつある。れいわ新選組と減税ゆうこくも議席を獲得する可能性がある。

一方、自民は前回選（５９議席）から大きく伸ばし、０５年の「郵政解散」で獲得した７７議席を超える勢いだ。各ブロックで約３割〜４割弱の支持を得ており、いずれも序盤より支持を拡大して他党を引き離している。

無党派層からの支持も１割強と、中道改革に並び、立民に大きく引き離されていた前回選の状況から一変している。幅広い年齢層に浸透しているのが特徴で、１８〜３９歳からの支持は約３割で、国民民主を抑えてトップだ。

日本維新の会は２桁台に乗せる可能性が高まっている。大阪府を含む近畿ブロックで前回選並みの約２割の支持を集めるものの、約３割の自民に離されており、前回選（１５議席）には届かない可能性がある。