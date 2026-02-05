東京・稲城市のよみうりランド内に、初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』が5日に開業し、グランドオープンセレモニーにピカチュウとイーブイが登場しました。

グランドオープンセレモニーに出席した株式会社ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田順一さんは『ポケパーク カントー』について「一番最初に考えたことは、ポケモンが実在する世界を作ろう、と。これが一番ファンにとってうれしいことじゃないかなと思って、1体1体ストーリーを考えながら、どんな生活をしているのだろうかと、どんな場所で何を食べているんだろうかと、一つ一つ想像しながら作り上げていきました」と語りました。

『ポケパーク カントー』は、森のエリア『ポケモンフォレスト』と、アトラクションやグッズ購入などを楽しめる『カヤツリタウン』の2つのエリアで構成され、600匹を超えるポケモンたちと出会うことができます。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。