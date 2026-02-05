５日放送のフジテレビ系「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ 明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」（午後８時）では、ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）代表のスピードスケート女子の吉田雪乃（寿広）に、柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実が初体験のインタビューを行った模様を伝えた。

取材をした約１か月前、現在の心境を問われた吉田は「あと１か月ちょっとしかないというのが信じられないというか、まだ実感がわかないというか、フワフワしたような気持ちですね」と返答。

「レース前だと吐き気がきちゃって、ここ２か月くらいは（ご飯を）おいしいと思わなかった」と吐露した。

これを聞いた角田は「私もすごく緊張しいで、オリンピック前、毎日泣いてました」と自身の経験を明かし、「プレッシャーで夜泣いて、私は何をしたらいいのか、寝る前に、今日寝ていいのかな、やり残したことはないかなって考えちゃうんですけど」と話すと、吉田はうなずきながら真剣な表情で聞き入っていた。

そんな吉田に角田は「吉田さんはプレッシャーを感じた時、どうやって解消するんですか？」と質問。すると吉田は「変なことをしないというか、いつも通りにするように心がけていたんですけど」と前置きしてから、意外なリラックス法を明かした。

「犬を飼ってるんですけど、犬のにおいを想像しながら犬の写真を見る。３匹いるんですけど、一番上の子のにおいが好きで、食べたくなっちゃうんですよ」とプレッシャーを回避する“秘策”を語った。

また、最近買った物は何かと問われると、「１００均なんですけど、ネイルのシールを買いました」と２３歳らしい買い物を明かし、「服（ユニホーム）と一緒の青に染めて（試合に）臨みました」と、ネイルシールを貼った爪を披露していた。