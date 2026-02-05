櫻坂46・武元唯衣、卒業発表 ブログで報告「旅立つのは今なんだ」 卒業まで「グループへ”恩返しをし切る”」
櫻坂46は5日、公式サイトで、武元唯衣（23）の卒業を報告した。
【写真】卒業を報告した武元唯衣
サイトで「武元唯衣ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、3月11日(水)発売の14thシングル「The growing up train」の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました」と報告。「具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます」と伝えた。
武元もブログで「14枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と報告。長文で思いをつづった。
グループへの愛をつづった武元は「そんな場所から離れるって本当にいいの？って櫻坂の強さを感じる度に自問自答して。たくさん迷いました 迷う時間はとても苦しかったです」と回想。「でも、今は胸を張って自信を持って旅立つのは今なんだと言い切れます」と明言した。
「寂しい」としつつ「逆に、寂しいだけ、なんです」「不安や迷いはもうありません」「未来が楽しみでやりたいことがたくさんあって自分らしく生きていくための第一歩を踏み出したくて笑顔で決断ができました！」と現在の心境を明かした。
「私は櫻坂46のために動くことが何より幸せでした」と振り返り「やれることはやってきたと思います 今なら、そう言い切れると思います」「卒業までの残りの期間 心から愛している櫻坂46というグループへ”恩返しをし切ること”これだけを誓って、過ごしていきます だから、見守っていてほしいです」と呼び掛け、「今までありがとうどうか最後まで応援よろしくお願いします！」と結んだ。
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に行われた坂道合同オーディションに合格。同年11月に欅坂46（現：櫻坂46）の二期生として加入した。2023年からテレビ朝日系バラエティー『サクラミーツ』、MBSラジオ『ゴチャ・まぜっ天国!』にレギュラー出演している。
