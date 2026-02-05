俳優の前田敦子さん（34）が4日、イタリアのブランド『FALCONERI（ファルコネーリ）』青山店のオープニングレセプションに登場し、息子との日常の様子を明かしました。

イベントでは、商品の素材などにちなみ“自身が一番ナチュラルでいられる時間”を聞かれた前田さんは「子どもと2人でしゃべってる時間ですかね。すごいアドバイスくれたりするんですよ。インスタグラムとかも、今日もたぶん写真をどれを載せるかって子どもが一緒に決めてくれると思うんですけど。毎回その時間がすごくステキな時間になっているので楽しくて」と笑顔で語りました。

息子からはアドバイスもあるそうで「意外と“笑ってない写真の方が好き”って言ってくれたりとか」と話し、「これっていう1枚を選んでくれるんで自分でやっちゃう（選ぶ）と3、4時間かかっちゃうことがあるんですけど、子どもは一瞬でこれこれこれって決めてくれるんで“絶対これ！”みたいな。“こっちは？”とか見せても、“こっち！”みたいな」とSNSに掲載する写真選びの裏側を明かしました。

続けて「でもその時間がいとおしくて。私のこと本当に好きでいてくれてる一番の味方なんだなって感じる、愛情をすごく感じるので。最近そのインスタを作ってる時間ですかね」と、はにかみながら語りました。

また「全部身を委ねられる、息子に。なのでそういう関係って本当唯一無二だよなって思います」とほっこりするエピソードを披露しました。

イベントには、上野樹里さん、江口洋介さん、大政絢さん、滝沢眞規子さんも出席しました。