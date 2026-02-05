俳優の吉沢亮さん（32）が4日、『第50回 エランドール賞』の授賞式に、主演する映画『国宝』の受賞者たちを祝福するため登場しました。

エランドール賞は、日本映画テレビプロデューサー協会が主催する映画・テレビ業界における功績や将来性をたたえる賞です。

■吉沢亮 プロデューサーたちに感謝

今回、映画・テレビの分野で優れた企画・制作力を発揮したプロデューサーに贈られる『プロデューサー賞／田中・平田賞』を、『国宝』の村田千恵子さんが受賞しました。

お祝いゲストとして駆けつけた吉沢さんは、「非常に愛情を持って作品を支えてくださっている姿をいつも見させていただいていたんですけれども今回、この『国宝』でこのような栄誉ある場でお祝いさせていただけることを非常にうれしく思っております」と、村田さんを祝福しました。

さらに、『国宝』制作チームがその年に顕著な実績や功績を残した人物・団体に贈られる特別賞を受賞。李相日監督が登壇し、代表して喜びを語りました。

再びお祝いのため登場した吉沢さんは、「『国宝』チームがこのようなステキな賞を受賞したということで、“おめでとうございます”なのか、“ありがとうございます”なのかちょっと難しいところではありますけれども…」と挨拶。

続けて、「本当にこの作品はスタッフ、キャストの皆様の持っている知識だったり技術のようなものを全てぶつけてこのような形になったと思いますし、誰ひとり、同じ人でなかったら違うものになっていたかな、というくらい皆様の持っている全てを表現した作品になったなと思いますし、その結果たくさんの方に愛していただける作品になったのかなと思っております」と、喜びを語りました。