　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万3870円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては51.96円高。出来高は5310枚となっている。

　TOPIX先物期近は3663.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53870　　　　　-120　　　　5310
日経225mini 　　　　　　 53875　　　　　-115　　　108338
TOPIX先物 　　　　　　　3663.5　　　　　　+6　　　　5680
JPX日経400先物　　　　　 32975　　　　　 +55　　　　 402
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-2　　　　 237
東証REIT指数先物　　売買不成立

