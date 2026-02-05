日経225先物：5日22時＝120円安、5万3870円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万3870円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては51.96円高。出来高は5310枚となっている。
TOPIX先物期近は3663.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53870 -120 5310
日経225mini 53875 -115 108338
TOPIX先物 3663.5 +6 5680
JPX日経400先物 32975 +55 402
グロース指数先物 699 -2 237
東証REIT指数先物 売買不成立
