カープの日南キャンプは5日から第2クールです。現役を引退した田中広輔さんの姿が受け継がれています。



5日朝、新井監督・高2軍監督ら4人が鵜戸神宮を訪れ必勝を祈願しました。恒例の運玉投げでは・・・。新選手会長の島内が3球目で成功させました。



2軍も日南に合流した第2クール。早出練習では田中広輔さんの63番を引き継いだ内田湘大の姿が。





■内田湘大「試合中もサードで守っているときに声を掛けてくれて、色々なことを気に掛けて下さって本当にいい先輩だった。63番を受け継いでいい波がきているのに、僕が途切れるわけにはいかないので今シーズン頑張って。」■會澤翼「スライダー系はこう来るからこっち側に手首を入れてあげると。」チーム最年長・會澤翼の指導を仰ぐのは、去年、田中広輔さんの打撃フォームも参考にした清水叶人。自ら申し入れ、ベテランの技を吸収しました。■清水叶人「自分でやったことのない感覚で教えてくださったので、すごいはまったなというのはある。少し真似したが難しいのでやめました。」投手陣では育成から巻き返しを図る河野佳がブルペン入り。ストレートを主体に47球。その球威にキャッチャーがうなる場面もありました。■河野佳「育成選手なので7月いっぱいまでに何としてでも支配下を勝ち取って、1年しかないのでやっていきたい。」1軍の天福球場でも賑わいをみせたのはブルペン。12人が入りました。ドラフト2位の齊藤汰直は、体の開きを意識しながらもストレートは最速149キロを計測。132球を投じると、昨シーズン9勝に終わった床田は・・・。■澤村アナ リポート「100球を超えてもストレートを投げます。質を追い求めているようです。」「7割の力のイメージで」とキャンプ最多の150球。1球を除いてすべてまっすぐを投げました。■床田寛樹「変化球はいつでも投げられるからシーズン終盤を見据えながら真っすぐで押せるようにやってみた。」【2026年2月5日放送】