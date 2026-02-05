“レジェンド金メダリスト”ミラノから生中継も…衝撃告白 浜田雅功がツッコミ「そんなこと言わんでええ！」
5日放送のフジテレビ系『生ジャンクSPORTS明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場SP』（後8：00）では、ミラノ・コルティナオリンピック開幕を翌日に控えたイタリア・ミラノから生中継で伝える一幕があったが、その中で“レジェンド金メダリスト”がまさかの告白で、スタジオを騒然とさせた。
【写真】浜田も猛ツッコミ！ミラノから衝撃告白を行った“レジェンド金メダリスト”
佐久間みなみアナウンサーが生中継で現地の様子をリポートするとなりで、長野五輪男子スピードスケート500メートル金メダリストの清水宏保氏も登場。浜田雅功から「となりのお兄ちゃんは誰ですか（笑）？」とイジられると、清水氏は「ボンジョルノー。さっき着いたばっかりなんですよ。そのままここに来てます。街自体盛り上がっています」とご機嫌にトークしていった。
「選手の情報とかないっていうわけですね？」と向けられた清水氏は「誰も会ってないです（笑）！」ときっぱり。さらに、千鳥・ノブから「今回の目的は？」と向けられた清水氏は「実はですね、他局さんで来ているんですけど、今はフジテレビさんっていう」とまさかのぶっちゃけで、浜田もたまらず「そんなこと言わんでええねんって！」とツッコミを入れていた。
