人気ボーカルグループ・ゴスペラーズのメンバー・黒沢薫が2月5日、自身のXで政治に関する投稿をおこない、波紋を呼んでいる。

「この日、黒沢さんは《日本は民主主義国家です》と切り出すと《芸能人（と僕は普段自称はしませんが敢えて）も日本国民だからね》と主張しました。続いて《国に意見したり平和を願ってもいいんじゃない? 少なくとも責めたてられるような事じゃないよね》とし、最後に、《みんな選挙行こうな》と、8日投開票の衆院選への投票を呼びかけていました」（芸能記者）

そんな黒沢の投稿に対し、Xでは

《いいけどさ〜、明らかに政治について勉強不足なのに、その自覚なく声だけデカいからね》

《責められてると思うところが、自意識過剰》

と、冷ややかな声が相次いでいる。黒沢といえばハイトーン・ボイスの持ち主で、ゴスペラーズのシングル曲のリードボーカルを担当することも多い中心メンバーだが……。

そんな彼の“ふだんの顔”と、政治に関する発言について芸能プロ関係者はこう語る。

「テレビ番組ではカレーの名店を紹介したり、カレーのレシピ本を出版したりなど、業界屈指のカレー好きとして親しまれている黒沢さんは、そんな気さくな姿から想像しにくいですが、意外と政治的な発言は多いです」

実際、2025年7月の衆院選前にも、Xで《期日前投票行ってきた。みんな選挙行こうな》と、今回同様の投稿をしている。また、2023年4月更新のXでも《ごくごくまともな事を言うと左だのなんだのと言われる》など、控えめではあるが、政治に対する問題意識をにじませている。

つまり、こうしたスタンスはいまに始まったことではないというわけだ。黒沢をはじめ、芸能人が選挙や政治について言及するケースは増えつつある。

「アメリカでは、俳優が支持政党や政治的立ち位置を公表するのは当たり前で、日本も少しずつ変わってきています。こうした主張に対して、頭ごなしに批判すること自体が、社会の閉塞感を生んでいるという見方もあります」（政治担当記者）

ただ一方で、こんな指摘もある。

「2月1日には、俳優の野間口徹さんが、高市早苗首相がこの日の朝放送の『NHK日曜討論』を直前で欠席したあと《逃げてばっかりだ。すぐ忘れると思われてる。許せないよね》と、“匂わせポスト”をして、高市首相への批判ではないかと物議を醸しましたが、彼はコメント欄を閉鎖しています。

今回の黒沢さんもまた、投稿のコメント欄だけ閉じています。どうしても、“平和”な雰囲気にはなりにくいからと思いますが、“言いっぱなし”もファンにはあまりいい印象を与えないでしょう」（芸能ジャーナリスト）

芸能人と政治の距離感は、つねに難しい。