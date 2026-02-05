「長く着られる服」→【GU】で見つけた！ 大人の即戦力♡「新作ブラウス」

いま洋服を買うなら、即戦力になりつつも長く使えるアイテムを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、1枚でもレイヤードでもサマ見えが狙える【GU（ジーユー）】の新作ブラウスです。オンオフ問わず使いやすい、大人に似合う上品なボウタイ付きブラウスをピックアップしました。

1枚で主役級！ 華やかなボウタイ付きブラウス

【GU】「ボウタイブラウス」\2,490（税込）

胸元の大きなリボンがアクセントになったブラウス。まだ寒い今の時期にはカーディガンとレイヤードして、春には1枚でサラッと着られそうです。「有害な紫外線を90%以上カットするUVカット機能付き」（公式サイトより）で、紫外線が気になる季節にも活躍。無地のネイビー・ホフホワイトのほか、コーデに程よい甘さを与えてくれるブルーのチェック柄もラインナップされています。

ジーンズと合わせて程よくカジュアルダウン

こちらは色違いのオフホワイトを着用したコーデ。オフホワイトは、顔まわりをパッと明るく見せてくれそう。ジーンズと合わせてカジュアルダウンすれば、清潔感のある休日コーデに。白とブルーの爽やかな配色で、春を先取りできそうです。黒のカーディガンを肩掛けすれば、落ち着いた雰囲気をプラスできます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M