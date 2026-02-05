これは素通り不可避ッ！！【ダイソー】揃えたくなる可愛さ♡「サンリオグッズ」

今回は、見つけたら即買い推奨の【ダイソー】「サンリオグッズ」情報をお届けします。可愛らしく、まとめ買いしたくなるかも。人気商品はすぐに品薄 & 売り切れとなる可能性があるので、欲しいと思ったら今すぐ店舗に駆け込んで！

ふわもこ感が可愛さを格上げ！

「パイルワッペン」は豊富に展開されていますが、サンリオキャラデザインも複数登場しています。@198_0kさんは「どれもかわいい」とまとめ買いした様子を投稿。布にはアイロン接着ができ、手帳やノート、クリアファイルなどにはシールで貼り付けられるのも嬉しいポイントです。

こんがり日焼け姿は特別感◎

日焼けしてこんがりした姿にキュンとする人も多いのでは？ 心くすぐられそうな「日焼けワッペン」は、見える場所に貼り付けて自慢したくなるかも。サイズはキャラクターによって多少異なりますが、横3.5cm × 縦4cmほどです。

存在感をアピールするならコレ

ワッペンの中でも、横10cmオーバーと大きめサイズの「ラインシールワッペン」。キャラクターが横に連なる様子も可愛らしくて、見ているだけで癒されそうです。いろいろ組み合わせてオリジナルのデザインを作るのも楽しそう。

デザインも充実

ちょっとした御礼を渡すのに便利なポチ袋。こちらは紙幣を折らずに入れられる「万型ポチ袋」です。@nanaironotobira2さんが「選ぶのに迷いました」というほどバリエーション豊富に揃っています。持っているだけで気分が上がりそうな可愛さです。

価格は各\110（税込）とリーズナブル！ 近くの【ダイソー】やオンラインストアをチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N