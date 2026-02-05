ENHYPEN、初スタジアムでの“輝く姿”公開「素敵な思い出を作ることができた」 ライブ映画本予告＆場面写真解禁
7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。それに先立って、本予告と場面写真が公開された。
【ライブ写真】初スタジアム！ステージでギュッとなるENHYPEN
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
本映像は、ENGENE（ファンネーム）の大きな歓声で幕を開ける。会場を埋め尽くすENGENEの熱狂、ENHYPEN のダイナミックなダンスや美しいハーモニーの歌声など、ENHYPEN とENGENEが過ごした特別な1日の輝かしい瞬間が詰め込まれている。ラストを飾るのは、当時サプライズで披露された日本オリジナル曲「Shine On Me」。メンバーからENGENEへ向けた「かけがえのない時間でした」「ENGENEと素敵な思い出を作ることができた」という感動的なメッセージとともに流れる「Shine On Me」から、ENHYPEN からENGENEに対する深い愛が伝わる。
本作には、迫力あふれるライブパフォーマンスに加え、舞台裏でのリハーサルや移動中の何気ない日常、メンバーのインタビューカットも収録。終わりのない夢に向かう7人の終わりのない挑戦が大スクリーンで蘇る。
さらに、ENHYPENのステージ上での姿を写した場面写真が4点解禁された。スタンドマイクでのパフォーマンスや、ブラックの衣装に身を包みダイナミックなダンスでENGENEを圧倒するシーンなど、ENHYPENの幅広いパフォーマンスの魅力が切り取られている。MC中のメンバーの様子や、日本デビュー4周年の祝福にサプライズで用意されたタワーケーキを囲むメンバーの姿など、特別な1日を思い出す、貴重なカットがそろった。
