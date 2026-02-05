ミラノ・コルティナ五輪でアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は６日、フランスとの初戦に挑む。

攻守の要を担うのは、ＤＦ志賀葵選手（２６）と、ＦＷ志賀紅音（あかね）選手（２４）の姉妹だ。２０２２年の北京五輪後に海外で武者修行を積んできた２人が、チームを引っ張る。（塚本康平）

２人はスケートが盛んな北海道帯広市出身。１学年差の姉妹は、妹が小学１年の時に友人に誘われ、ともにアイスホッケーを始めた。練習場所は、通っていた小学校の校庭に保護者らが水をまいて凍らせてつくった「お手製リンク」で、冬場の放課後は夢中になってスティックを握った。

先に五輪代表に選ばれたのは姉の葵選手だった。高校３年の時、チーム最年少として、１８年平昌（ピョンチャン）五輪の代表に選出された。高校２年の紅音選手は、父の弘明さん（５３）と一緒に実家でテレビに映る葵選手の姿を見て、「次は一緒に出る」と誓った。

４年後の北京五輪。姉妹での出場がかない、紅音選手は２得点を決めた。日本は五輪で初めて決勝トーナメント進出を果たしたが、準々決勝でフィンランドに大敗し、６位に終わった。

「世界の上位との間には大きな壁がある。海外に出て体が大きくスピードに勝る選手に負けないようにしなければ」。主力を張った先輩たちが次々と引退していく中、ミラノ五輪を見据えて姉妹が出した答えは共通していた。

２３年に葵選手が北京五輪４位のスイスに渡り、紅音選手は北米女子プロリーグのトライアウトを受け、同五輪金メダルのカナダに鍛錬の場を求めた。今シーズンは２人とも女子アイスホッケーの強豪国・スウェーデンのリーグに所属し、別のチームでプレーする。

攻守の切り替えが速い現代ホッケーに対応するため、ＤＦの葵選手はゴール前での安定した守備力だけでなく、攻めの起点となるパスを磨いた。ＦＷの紅音選手は相手選手との競り合いに負けないようにフィジカル強化に励み、ゴールへの嗅覚を研ぎ澄ましてきた。

離れて暮らす海外生活中も電話で近況を報告し、互いの試合は逐一動画でチェックしては助言を送り合った。シーズンオフには時期を合わせて実家に帰って愛猫と戯れたり、ドライブしたりして気分転換する傍ら、一緒にトレーニングすることも。葵選手は「刺激をくれる存在。何でも言い合えるので気づきをもらえる」と語り、紅音選手は「『姉に負けたくない』と思ったからここまでやってこられた」と話す。

姉妹で挑む２度目の五輪の舞台。海外で新たな経験を重ねてたくましさを増した姉妹が、悲願のメダル獲得に向けてリンクに立つ。