「これは、やばい」北斗晶、“高級”な一杯に驚きの声 「危険だ、このシステムは…」「ヤバいですね」
タレントの北斗晶さんは2月5日、自身のInstagramを更新。「これは、やばい」というコメントと共に、“高級”な一杯となった薬膳スープの感想を公開しました。
「欲張りであれもこれもとボールに入れてると、3,000円近くになってしまった」と、予想外の金額に驚いたことを告白。「危険だ、このシステムは…」と自戒しつつも、「でも、美味しかった きっとまたすぐに行っちゃうなー」と、その味にすっかり魅了された様子です。
ファンからは「量り売りヤバいですね」「高いよ〜」「腹いっぱい食って美味かったら満足」「美味しいですよね〜」「高いけど、美味しそうですね」などの声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「量り売りヤバいですね」北斗さんが訪れたのは人気の「マーラータン」のお店。自分の好きな食材や麺を自由に選べるシステムのようですが、ついつい食欲に負けてしまったようで……。
「心の忙しい夕食でした」1月18日には、「心の忙しい夕食でした」とつづり、手料理や思い出の写真を公開した北斗さん。1〜3枚目は、友人から届いたという新鮮なカキを使った手料理ショットです。4枚目には、現役レスラー時代の仲間たちとの貴重なショットも。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
