1.6リッターエンジン搭載で「300馬力」の四駆SUVとは？

電動化や運転支援技術の進化が加速するなか、プレミアムSUVの世界でも、デザイン性、快適性、環境性能を高次元で融合させたモデルが求められる時代となっています。

各ブランドが個性を競い合うこのセグメントにおいて、フランス発のプレミアムブランドであるDSオートモビルズは、独自の美意識と先進技術を武器に存在感を示してきました。

【画像】超カッコイイ！ 1.6リッターで“300馬力”の最新「ちょうどいい“四駆SUV”」です！（30枚以上）

そのDSブランドが日本市場にフラッグシップSUVとして展開しているのが「DS 7」です。

2018年7月に「DS 7 クロスバック」として販売を開始し、2022年6月の大幅なマイナーチェンジを機に、現在の車名へと改められました。

DSブランドはもともと1955年に誕生し、シトロエンの高級サブブランドとして展開された後、2015年に独立しています。

以来、当初の開発コンセプトである「安全性の追求」「優れた居住性」「路面状況を問わないロードホールディング性能」「空力性能の追求」といった思想を、連綿と受け継いできました。

2022年の改良ではフロントフェイスのデザインが刷新され、先進の運転支援システムやインフォテインメント機能も拡充されています。

フロントフェイスの両脇には、垂直方向に配置された「DSライトヴェール」を装備し、ヘッドライトには「DSピクセルLEDビジョン3.0」を採用。強い印象を残す斬新なデザインに仕上げられています。

インテリアには「サヴォア・フェール（匠の技）」の精神が細部にまで息づいており、ダッシュボードやドアトリムにはアルカンタラやナッパレザーといった上質な素材が用いられ、グレードごとに異なる仕立てが施されています。

コックピットには、12.3インチのデジタルインストルメントパネルとタッチスクリーンを統合した「DS IRISシステム」を搭載しています。

このシステムには生成AI「ChatGPT」が標準搭載されており、音声によるインタラクティブな対話が可能です。

ナビゲーションの設定や各種操作を音声で行えるため、カーライフの利便性向上にも貢献します。

オーディオシステムには、フランスの高級スピーカーブランドFOCALが手がける「Electraプレミアムサウンドシステム」が採用されています。

ボディサイズは全長4590mm×全幅1895mm×全高1655mm、ホイールベースは2730mmで、堂々としたプロポーションでありながら、日本の道路環境にも配慮されたサイズ感となっています。

パワートレインは、1.6リッターPureTechガソリンターボエンジンにフロントモーターとリアモーターを組み合わせた構成で、エンジンは最高出力147kW（200PS）、最大トルク300Nmを発生し、フロントモーターは最高出力81kW・最大トルク320Nm、リアモーターは最高出力83kW・最大トルク166Nmを誇ります。

これらを組み合わせたシステム合計最高出力は300PS、システム合計最大トルクは520Nmに達し、力強く滑らかな加速性能を実現しています。

トランスミッションには、プラグインハイブリッド専用に開発された電動対応8速AT「e-EAT8」を搭載しています。従来のトルクコンバーターに代えて湿式多板クラッチを採用することで、コンパクトな設計とスムーズな動力伝達を両立しています。

そして独自のプラグインハイブリッド四輪駆動システム「E-TENSE 4×4」には、走行シーンや好みに応じて選択できる5つのドライブモードが用意され、減速時には回生ブレーキシステムが作動して運動エネルギーを電力に変換し、バッテリーへと充電します。

デフォルトのDモードに加え、市街地走行時などに回生を強めて効率よくエネルギーを回収できるBモードも選択可能です。

バッテリーはリチウムイオンタイプを採用し、200V普通充電に対応しています。出力3kWの充電器では約5時間、出力6kWの充電器では約2.5時間で満充電となります。

EV走行の航続距離は77kmで、日常の通勤や買い物であればガソリンを消費せずに移動することも可能です。

WLTCモード燃費は15.8km／Lを記録しており、環境性能割やエコカー減税の対象となる点も見逃せません。

DS 7のグレード構成は5種類あり、価格（消費税込み）は789万円から828万円のレンジで展開されています。