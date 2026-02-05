前回準Vの米国は「圧倒的に最高」の豪華布陣、ドミニカ共和国は3位

米メディア「CBSスポーツ」のマイク・アクシサ記者が4日（日本時間5日）、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場国パワーランキングを発表した。前回王者の日本は2位。1位には「圧倒的に最高のロースター」として米国が選出された。

2023年大会で3度目の優勝を果たした日本は2位にランクインした。記事では、ドジャースの大谷翔平投手が打者のみの出場となる点に触れつつ「再びタイトル争いに加わるだろう」と予想。前回大会は怪我で欠場したカブス・鈴木誠也外野手が今回は加わり、ワールドシリーズMVPのドジャース・山本由伸投手が先発ローテーションを牽引することに言及している。

さらに、佐藤輝明内野手（阪神）、森下翔太外野手（阪神）、伊藤大海投手（日本ハム）の名前を挙げ、「MLB以外では世界最高峰の選手たちだ」と評価。「日本はWBCで一度も3位以下に終わったことがない」として、今回も優勝候補の一角であるとした。

ただ、同記者が1位に選出したのは米国だ。決勝で日本と接戦を演じた前回大会と比較し、「2026年のチームとは比べものにならない」と強調。ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）やタリク・スクーバル投手（タイガース）ら強力な投手陣に加え、ブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）ら野手陣も充実しており、「米国がWBCに送り出した中で、圧倒的に最高のロースターである」と絶賛した。

3位にはドミニカ共和国を選び、プールステージを突破できなかった前回大会を「恥ずべき結果だった」としつつも、「極めて才能に満ちたロースターである」と評価。「一大勢力となる」と優勝争いに絡んでくると予想した。（Full-Count編集部）