俳優の市川実日子さん（47）が4日、『第50回エランドール賞』の授賞式にお祝いゲストとして登場。プロデューサーが働き方改善を目標に掲げて制作されたドラマ『ホットスポット』の現場を振り返りました。

エランドール賞は、日本映画テレビプロデューサー協会が主催する映画・テレビ業界における功績や将来性をたたえる賞です。

今回、映画・テレビの分野で活躍した、これからが有望なプロデューサーに贈られる『プロデューサー奨励賞／田中・平田賞』を、テレビドラマ『ホットスポット』の小田玲奈さんが受賞しました。

小田さんは壇上で、この作品を制作するにあたり「キャスト、スタッフみんなが健康的な生活をしながらドラマを作る」ことを目標に掲げていたとスピーチ。

具体的なルールとして「1日の撮影時間はマックス10時間」「週に撮休2日」などを挙げ、「結果100点満点というわけにはいかなかったんですけれども、『ホットスポット』の現場はみんなが元気で、笑顔の絶えない現場でした」と振り返りました。

そして、「これからも面白い内容であることはもちろんのことですが、裏側も誇れるようなドラマを作れるようにプロデューサーとして精進していきたいと思います」と語りました。

■市川実日子「“こんなチームがあるんだ”って」 プロデューサーを祝福

お祝いに駆けつけたのが、『ホットスポット』で主演した市川さん。小田さんによると、“この試みに誰よりも賛同して協力してくれた”といいます。

市川さんは「作品の資料とともに、このチームの志（こころざし）の紙をいただいて。そこには“全スタッフ・キャストが人間らしい生活を送りながら、よい作品作りができる現場を目指します”とあって。お休みのことと食事のこと、出産をされたキャストの方だったり、スタッフの方だったりが小さなお子さんを抱えながら現場復帰するのは難しいという状況が多いので、不定期ですが託児所を設けますということも書かれていて、本当にビックリしました。“こんなチームがあるんだ”って」と、驚いたことを明かしました。

また、「こうやって新しいルールを作ろうとすることって、一気に変わるのではなくて、百何十人という人がいる現場の中で新しい考えの人と今までの考えの人が相談し合って、試行錯誤しながら現場を作っていくっていうことを経験できたことが本当にありがたかったです」と感謝。改めて小田さんを祝福しました。