¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Û¥É¥ê¡¼¥à²¦¼Ô¡¦µÆÅÄ±ß¡¡Á°¾¥Àï¤Ë¾¡Íø¤Ç¼¡´üÄ©Àï¼Ô¡¦µÈ²¬Í¦µª¤òÄ©È¯¡Ö¤ªÁ°¤ÏÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È¡Ê£Ä£Ç¡Ë²¦¼Ô¤ÎµÆÅÄ±ß¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ÎµÈ²¬Í¦µª¡Ê£³£±¡Ë¤ËÁ°¾¥Àï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ËÉ±Ò¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³¡Ö²æ¼Øñññð¡×¤òÎ¨¤¤¤ëµÆÅÄ¤Ï£²£³ÆüÊ¡²¬Âç²ñ¤ÇµÈ²¬¤È¤Î£Ö£´Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌ§±º¹¯ÂÀ¡¢£É£Ó£È£É£Î¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢µÈ²¬¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¡õÅÄÃæÎÉÌï¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÅÄ¤Ï¥À¥¤¥ä¤ò¿¬ÇúÃÆ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤ò¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¥ê¥ó¥°¤«¤éÇÓ½ü¤·¡¢µÈ²¬¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£µÈ²¬¤Ë¤â¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ï¾ì³°Àï¤ËÈ¯Å¸¡£µÆÅÄ¤Ï¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÇµÈ²¬¤Ë¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£µÆÅÄ¤Ï¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤ÎµÈ²¬¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¡££²£°¥«¥¦¥ó¥È¥³¡¼¥ë¤¬¤µ¤ì¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿µÆÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¤µÈ²¬¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¿¿²¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÄ©È¯¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤ó¤À¤è¡¢´Å¤¤¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤Ï¤³¤Î²¶¤Ë¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢£Ä£Ç²¦¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏ¹ö¤è¤ê¤â²¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£°ìÀ¸¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ©ºÛ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£