キヤノン、PowerShot 30周年を記念した特別な「G7 X Mark III」 価格は148,500円、台数限定
キヤノンは2月5日、コンパクトデジカメ「PowerShot」30周年を記念した限定モデル「PowerShot G7 X Mark III」（PowerShot G7 X Mark III PowerShot 30th Anniversary Edition）を発表した。外装のカラーやダイヤル類の仕上げを変更したほか、本革製のカメラケースが付属する。
価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は148,500円。発売は4月下旬で、3月3日から予約受付を開始する。台数限定で販売する（販売台数は非公表）。
「PowerShot」30周年を記念した台数限定モデル「PowerShot G7 X Mark III」が登場。撮影性能はベースモデルと同じだが、外装の高級感が高まった
PowerShot30周年の記念グラフィック。見覚えのあるカメラ、懐かしいカメラがズラリ。クラウドファンディングで記録的な数字を残した「PowerShot Zoom」や、シャッターボタンがない斬新な構造が話題を呼んだ「PowerShot N」の姿も！
2019年8月発売のレンズ一体型高画質コンパクトデジカメ「PowerShot G7 X Mark III」をベースに仕上げた限定モデル。外装はグラファイトの特別色としたほか、レンズ周囲のコントローラーリングを綾目模様にするなど、高級感を高めた。30周年記念ロゴを本体に印字し、記念モデルにふさわしい特別感も演出した。
明るい光学4.2倍ズームレンズと1.0型の積層型CMOSセンサーなどの装備はベースモデルと同じ
上部やダイヤル類はグラファイトの特別色で仕上げた
内蔵ストロボの部分に30周年記念ロゴを配している
限定モデル（上）とベースモデル（下）。レンズ周囲のコントローラーリングの造形を変更している
特別カラーに仕上げた本革製ケースと本革製ストラップが付属する。化粧箱も30周年記念ロゴを箔押しで入れた特別仕様とした。箱を開けると、専用のリーフレットが収納されている。リーフレットの表面はロゴが入っており、裏面のデザインは購入者のみのお楽しみとのこと。
特別仕上げの化粧箱
内部に収納されている専用リーフレット。裏面のデザインは見せてもらえなかった
