ポンド売り反応広がる、金利据え置き決定は５対４に僅差で＝ロンドン為替



英中銀は予想通り政策金利を３．７５％に据え置いた。しかし、票割れは５対４の僅差で、４名が２５bp利下げの３．５０％を主張した。この結果を受けて、ポンド売りの反応が広がっている。ポンドドルは再び安値を1.3550付近に広げた。ポンド円は213.03付近まで安値を更新。対ユーロでも一段とポンド安が進行している。



利下げ主張はブリーデン、ディングラ、ラムスデン、テイラーの４氏だった。また、インフレ見通しは1-3年後いずれも引き下げ、成長見通しは26・27年を引き下げ、28年は引き上げた。



GBP/USD 1.3572 GBP/JPY 213.28 EUR/GBP 0.8693

