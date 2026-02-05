本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/5（木）
EUR/USD
1.1700（14.0億ユーロ）
1.1705（6.67億ユーロ）
1.1715（6.63億ユーロ）
1.1725（12.0億ユーロ）
1.1735（6.46億ユーロ）
1.1800（23.0億ユーロ）
1.1825（11.0億ユーロ）
1.1830（6.58億ユーロ）
1.1880（5.86億ユーロ）
USD/JPY
153.00（14.0億ドル）
153.50（9.32億ドル）
153.70（5.92億ドル）
154.00（13.0億ドル）
155.00（11.0億ドル）
156.00（9.26億ドル）
158.50（9.80億ドル）
159.50（15.0億ドル）
GBP/USD
1.3300（3.38億ポンド）
1.3305（3.52億ポンド）
1.3490（5.96億ポンド）
ユーロドルは1.1800に大規模設定のピンポイント。ドル円は156.00と158.50に設定水準分かれる。ポンドドルは現行水準からかなり下方に設定。
2/5（木）
EUR/USD
1.1700（14.0億ユーロ）
1.1705（6.67億ユーロ）
1.1715（6.63億ユーロ）
1.1725（12.0億ユーロ）
1.1735（6.46億ユーロ）
1.1800（23.0億ユーロ）
1.1825（11.0億ユーロ）
1.1830（6.58億ユーロ）
1.1880（5.86億ユーロ）
USD/JPY
153.00（14.0億ドル）
153.50（9.32億ドル）
153.70（5.92億ドル）
154.00（13.0億ドル）
155.00（11.0億ドル）
156.00（9.26億ドル）
158.50（9.80億ドル）
159.50（15.0億ドル）
GBP/USD
1.3300（3.38億ポンド）
1.3305（3.52億ポンド）
1.3490（5.96億ポンド）
ユーロドルは1.1800に大規模設定のピンポイント。ドル円は156.00と158.50に設定水準分かれる。ポンドドルは現行水準からかなり下方に設定。