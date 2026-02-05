２月８日投開票の衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。



【長野２区】

松本市や大町市、上水内郡などが選挙区で有権者37万人余りの「長野２区」。



立候補しているのは、届け出順に、日本維新の会の新人・手塚大輔さん、中道改革連合の前職・下条みつさん、参政党の新人・竹下博善さん、自民党の新人・藤田ひかるさんの4人です。



■■■【維新・新】手塚大輔候補■■■

日本維新の会の新人、手塚大輔さん。国政選挙はこれが5回目の挑戦です。





手塚候補「皆さんの生活の方が大変だと思いますので、一番寒いところで頑張ります」初挑戦からおよそ10年。手塚さんが大切にしてきたのは、朝夕の日課としてきた街頭での辻立ち。合計6000回を超えました。今回の選挙戦で貫くのは、自分のスタイル。選挙カーはスタッフに任せ、手塚さん本人は街頭に立って支持を訴えることに力を入れています。1日に合わせて10時間、街頭に立っていた日もあったといいます。手塚候補「この平和で豊かな日本を守りながらも、変えるべきところはしっかりと変えていかなければならない。それができるのが高市政権と共に、この改革や変化を進めていくことができるのが、われわれ日本維新の会だと考えております」今回は、自民と維新の連立で、初めて与党の立場で戦っています。手塚さんは食料品の消費税ゼロや社会保険料の引き下げ、教育の完全無償化などを訴えています。手塚候補「この物価高、社会保険料の引き下げや食品消費税の減税という形で、これまで自公政権では進めることができなかった政策を、維新の会が与党に入ったからこそできるんだということをしっかりと訴えていきたい」■■■【中道・前】下条みつ候補■■■中道改革連合の前職、下条みつさん。7回目の当選を目指します。下条候補「私は初めて（高市）総理の記者会見をテレビで見た時に身震いがしました。私が信任を受けたら国論を二分してもやるよと、その言葉です、皆さん」突然の解散や新党結成への対応に追われましたが、街頭演説では、公明党の関係者も駆けつけ、支持を訴えています。下条候補「今皆さん、本当に怖いです。政治が怖くなってきている。一党独裁の政治は、必ず政治を腐敗させ、国を間違った方向に進めます」真冬の選挙で外出を控える人も多いと、選挙カーで各地を細かく回ることに力を入れています。この日も選挙カーに乗っているほとんどの時間、自分でマイクを握り、訴えを続けていました。前職として長年訴えたガソリンの暫定税率廃止を実現できたという実績を示し、今後の物価高対策としての減税、年金と給与の手取りアップの実現を訴えています。下条候補「目線はいつも生活している方々。与党と野党が切磋琢磨できる一党独裁じゃない政治が、一番国民にとっていいんじゃないかと思っている」■■■【参政・新】竹下博善候補■■■参政党の新人、竹下博善さん。去年7月の参議院選挙に続き、今回は、2回目の国政選挙への挑戦です。竹下候補「経済悪いから若者が結婚できない。そうすると少子化になる、労働力が足りない、外国移民だ。全部つながっていると思っていて」竹下さんが力を入れているのが、街頭演説。1か所で30分以上、訴え続けます。以前、参政党の神谷代表から演説力があると褒められたことがあり、今回の選挙戦でも、自分の思いが届くようにと１回１回の街頭演説を大切にしています。竹下候補「私は普段、植木職人をやっています。本当に経済格差が広がって、私たちの暮らしが厳しくなっている。これを痛感してくる。一丁目一番地に掲げているのは、国民の暮らしを、この失われた30年を取り戻して豊かにしていくこと。これをまず掲げて訴えます」竹下さんが重要視するのは経済政策。国民の所得に対する税金や社会保険料の割合を示す、国民負担率を35パーセントに下げることや、15歳までの子ども１人につき月額10万円の教育給付金を支給するなど、手厚い子育て支援も訴えています。竹下候補「日本丸という船に乗っている。われわれはみんな仲間だという、政治にとにかく参加する人を増やしたい。国民の政治参加がこれからの日本をつくっていくと思っている」■■■【自民・新】藤田ひかる候補■■■自民党の新人、藤田ひかるさん。去年7月の参議院選挙では落選しましたが、今回は、本籍がある長野市中条を含む長野2区で戦います。藤田候補「高市内閣になり、わずか3か月の間で物価高対策も大きく前に進みました。これは決して与野党が拮抗したからではありません」今回、藤田さんは新しい選挙の形を掲げて活動しています。藤田候補「今回、妊娠を公表しまして、妊娠して出産して当選して、ちゃんと働けるのかと、自分の託した１票をちゃんと届けてもらえるのかという心配な気持ち、ごもっともだと思っている。こういう女性が政治に出ないと、こういう人たちがちゃんと産もうと思える環境をつくれないと、少子化は変わらないと思っている」体調面も考慮して、街頭演説や選挙カーに乗ることにこだわらず、各地域の住民と対話する「ひかると語る会」を重ねています。今回の選挙では、市街地の渋滞対策や中山間地の支援、そして、元外交官の経験を生かし、安全保障政策にも力を入れると訴えます。藤田候補「この地域のために、言うだけではなくて、聞いて、政策をつくって実行する、ここまでやり切れる政党はどこなのかを問うていく選挙だとも思っている」■■■独自の選挙スタイルで訴えを続ける長野2区。有権者の選択は3日後に迫っています。