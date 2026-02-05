FIFA公式パートナー・ヒョンデのW杯CP延長決定…お絵描きコンテスト優勝でチームバスデザイン採用、航空券&宿泊含むW杯観戦ツアーへ
韓国最大手自動車メーカーのヒョンデは、2026年に開催される北中米ワールドカップに向け、世界中の子どもたちを対象としたお絵描きコンテスト「The Greatest Cheer」を実施している。優勝作品は大会期間中、各国代表チームが使用する公式チームバスのデザインとして採用され、優勝者にはワールドカップ現地観戦ツアーが贈られる。
この企画は、Hyundai Motor Companyが国際サッカー連盟(FIFA)の公式パートナーとして長年展開してきたグローバルキャンペーン「Be There With Hyundai(BTWH)」の一環として行われるもの。2006年ドイツ大会から続く同キャンペーンは、これまでチームスローガン募集などを通じてサッカー文化の発展に寄与してきた。
今回は新たな取り組みとして、5歳から12歳の子どもたちを対象に、自国代表チームへの応援の気持ちを絵で表現するお絵描きコンテストを開催。選ばれた優勝作品は、北中米W杯の大会期間中、ナショナルチームの移動に使用される公式チームバスの車体デザインとして世界の舞台を走る。
さらに、各参加国から選ばれた優勝者1名と保護者1名には、グループステージ観戦チケットに加え、往復航空券と宿泊が含まれるW杯現地観戦ツアーがプレゼントされる。
Hyundai Motor Companyの上席副社長兼グローバル最高マーケティング責任者を務めるソンウォン・ジー氏は、「今回の『Be There With Hyundai (BTWH)』は、ナショナルチームのバスデザインに若い世代の情熱と希望を反映させ、子どもたちの夢と選手たちをつなぎ、共有の力を生み出すものです。Hyundai Motorは、FIFAワールドカップの興奮と感動的な体験を世界中のサッカーファンと共有する多様なプログラムの提供に引き続き取り組んでまいります」とコメントしている。
「The Greatest Cheer」の募集期間は2025年12月2日からスタートしている。今回、より多くの方に参加してもらうために今月16日までの延長も決定した。FIFA公式サイトからテンプレートをダウンロードし、描いた作品をスキャンして指定のメールアドレスへ送付することで応募できる。日本からの参加も可能となっている。
■概要
ヒョンデは、参加国(※1)の5歳から12歳の子どもたちを対象に、自国のナショナルチームへの愛と応援の気持ちを込めたアート作品を募集します。
※1 参加国には、FIFAワールドカップ2026™プレーオフ・トーナメントに出場する国も含まれます。これらのチームのFIFAワールドカップ2026™への出場は、欧州およびメキシコでのプレーオフ試合終了後の2026年3月に確定します。
■応募期間
2025年12月2日(火)〜2026年2月16日(月)
■お絵描きテーマ
「応援しているチームがゴールを決めたら、どんなふうに喜びますか?」
■参加方法
FIFA公式サイト:https://www.fifa.com/ja/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/be-there-with-hyundai
上記ページから公式テンプレートをダウンロードし、作品を描いてスキャンしたデータを指定のメールアドレス(betherewithhyundai@fifa.org)へ送付。各参加国から1名の優勝者が選出され、そのデザインが大会期間中の選手移動用公式バスに採用されます。
■賞品
優勝者1名と保護者1名をアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催となるFIFAワールドカップ26™へご招待
