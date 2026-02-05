今季からJ1主審は「基本的には全員プロ」!! 5人の新規プロフェッショナルレフェリーが意気込み
日本サッカー協会(JFA)審判委員会は5日に千葉県内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催し、今月1日付で新たにプロフェッショナルレフェリー契約を締結した5人の審判員が意気込みを語った。
新たにプロフェッショナルレフェリー契約を締結したのは須谷雄三主審(39)、先立圭吾主審(36)、椎野大地主審(27)、坂本晋悟副審(39)、長谷川雅副審(35)の5人。1級審判員を勇退してJFA審判マネジャーに就任した今村義朗氏とインドネシアリーグ通年担当審判員になった山本雄大主審はプロフェッショナルレフェリーから外れ、主審19人と副審8人の27人体制になった。
扇谷健司審判委員長は2024年5月のメディアブリーフィングで26年からJ1担当主審をすべてプロフェッショナルレフェリーとする方針を示しており、その後に西村雄一元主審の勇退もあったなかで当時と比較して主審は5人、副審は3人の増員となった。これにより「J1主審は基本的には全員プロ」と扇谷氏。将来のJ1本格担当に向けたJ2などを主戦場とする非プロ主審や海外から招聘した主審の割り当てなどで例外はあるものの、基本的には方針通り全員プロ化が実現したことを示した。
以下、新規プロフェッショナルレフェリーの意気込み
▽須谷雄三主審(J1主審:3試合、J2主審:67試合、J3主審:103試合)
「プロフェッショナルレフェリーとして環境が大きく変わる。使命感、責任感を持ってやっていきたいと思います」
▽先立圭吾主審(J1主審:23試合、J2主審:115試合、J3主審:28試合)
「自分のレフェリングの腕ひとつで勝負するというなかなか味わえないヒリヒリする世界を楽しみながら、自分の人生を懸けて頑張ります」
▽椎野大地主審(J1主審:2試合、J2主審:14試合、J3主審:15試合)
「本当にこの機会をいただけたことに感謝を申し上げると同時に、それだけ大きな責任が伴うことだと思う。自分の年齢は非常に若い方ではあるけれど、年齢に甘んじず与えられた役目に対してできることを精一杯やっていきたいと思います」
▽坂本晋悟副審(J1副審:76試合、J2副審:53試合、J3副審:43試合)
「審判活動に専念できる環境にさせていただいたことに感謝しながら、日本のサッカーの発展のために自分が何ができるかを考えながらしっかりと審判活動を行っていきたいと思っております」
▽長谷川雅副審(国際審判員/J1副審:47試合、J2副審:33試合、J3副審:27試合)
「副審という立場でその価値をしっかりと示していけるように活動していきたいと思っています」
(取材・文 加藤直岐)
