【いらない服 ピッタリ売ってゴチになります！】

新企画！

リユースショップ「セカンドストリート」を舞台に

おしゃれ芸能人が着なくなった服を持ち込み設定金額を目指す買取査定バトル！！！

【出品者】

岡村隆史、井上裕介（NON STYLE）、西山茉希、島崎遥香





【ゴチになります27 第2戦】

ゲストは木村佳乃さん＆竹内涼真さん！

テーマは寒い冬に温まろう“ぽかぽかゴチ”

冬に役立つぽかぽかグッズなど紹介します！

さらに！超盛り上がるカラオケゲームも！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】春秋 溜池山王

【住所】東京都千代田区永田町2丁目11-1 27階

【電話番号】03-3592-5288

【営業時間】

【月〜金】ランチ 11：30〜14：30（ラストオーダー 13：30）

ディナー 17：00〜22：30（ラストオーダー 21：30(料理) 22：00(ドリンク)）

【土】 ランチ 11：30〜15：00（ラストオーダー 13：30）

ディナー 17：00〜22：00（ラストオーダー 21：00(料理) 21：30(ドリンク)）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】日曜日、祝日

【アクセス】



・東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 7番出口 徒歩1分

・東京メトロ丸ノ内線・千代田線 国会議事堂前駅 5番出口 徒歩2分

・東京メトロ千代田線 赤坂駅 2番出口 徒歩5分

【お店紹介】

山王パークタワー27階にあり、都内の景色を一望できる、日本料理『春秋 溜池山王』。

冬の味覚を贅沢に使った体温まる鍋料理や和をベースに洋の技法を融合させた、こだわりの創作和食をぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：2万円

自腹額：15万9800円 増田貴久 食事代支払い

おみや：2万4000円 白石麻衣 おみや代支払い

1位岡村隆史（＋1100円）2万1100円2位木村佳乃（−1300円）1万8700円3位佐野勇斗（＋1400円）2万1400円4位せいや（−2500円）1万7500円5位竹内涼真（−3600円）1万6400円6位倉科カナ（＋4000円）2万4000円7位白石麻衣（−5800円）1万4200円最下位増田貴久（＋6500円）2万6500円

