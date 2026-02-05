熊本4区には

▽国民民主党の新人、上田至氏

▽日本維新の会の元職、矢上雅義氏

▽参政党の新人、植田貴俊氏

▽共産党の新人、本村久美子氏

▽自民党の前職、金子恭之氏

の5人が立候補しています。



自民党と日本維新の会による与党対決を含む、候補者乱立の選挙戦を追いました。

■国民民主党・新人 上田至候補

「一つ一つ各地にフィットする適した事業、産業基盤を作っていくというのが、政治側からこの経済を盛り上げていく術」





国政選挙で熊本に初めて候補者を立てた国民民主党。第1号となったのが、上田至候補 49歳です。生まれは八代市ながらも4区での支持基盤はほぼなし。党の古川元久代表代行も駆けつけ、知名度アップを図ります。■国民民主党 古川元久代表代行「とにかくチャレンジする、そうした思いのある若い人を、ぜひこの熊本4区の代表として、皆さんの代表として国政に送っていただきたいです。」コンサルティング会社を経営している観点から県南の経済成長などを訴え、自民党への批判票の取り込みを狙います。

■日本維新の会・元職 矢上雅義

「中心から離れたところは非常に人口減少と企業の減少に苦しんでおります。」



日本維新の会の元職、矢上雅義候補 65歳。2017年の衆院選では比例代表で復活当選を果たすなど、通算3期務めました。前回は野党の立場でしたが、今回は与党としての挑戦。県南の所得向上や生活再建などを訴え、国政返り咲きを目指します。



■日本維新の会・元職 矢上雅義

「保険料と医療サービスのバランスのとれた持続可能な社会福祉制度、医療制度の充実を目指して、矢上雅義、頑張ってまいります。」

■参政党・新人 植田貴俊候補

「どんどんどんどんこの地方から、そして熊本から元気がなくなっていってしまう」



去年の参院選で旋風を起こした参政党からは、八代市出身で元県職員の植田貴俊候補 41歳が立候補。前回の衆院選では3区から出馬も落選。戦いの場を4区に変えて、1次産業に関わる人たちの財政の立て直しや、偏った教育の見直しなどを訴えています。



■参政党・新人 植田貴俊候補

「安心してそれぞれの農業や林業、各々の活動に取り組んでいただけるような基盤を整えることによって

寒い中でも、暑い中でも、必死な思いでそれぞれの産業に取り組んでくださっている方の生活を支援していきたい」

■共産党・新人 本村久美子候補

「きれいな川辺川を守るため、仲間の皆さんと一緒に頑張りたいと思います。」



共産党から出馬を表明した、本村久美子候補 68歳は、五木村の出身。



去年亡くなった夫で元人吉市議の令斗さんの遺志を受け継ぎ、川辺川に計画する流水型ダム建設の断固反対を掲げるとともに、国の安全保障に対する危機感を訴えます。



■共産党・新人 本村久美子候補

「このままでは子どもたちが戦場へ送られるのではないか」

「子どもたちは大切に心を豊かに育てなければなりません。」

自民党の前職で、10回目の当選を目指す、金子恭之候補 64歳。



推薦は300を超え、1月31日に行った唯一の個人演説会には、およそ700人が詰めかけ立ち見者も出るほどに…



■自民党・前職 金子恭之候補

「緊急予算が国土交通省始まって以来25年間で初めて2兆円を突破しました。」

「まちづくり、あるいは防災減災、国土強靭化、災害復旧事業、そういったものに使われるものであります。」



公務の影響で12日間の選挙期間のうち4日しか4区にいられないという、いつもと違う戦いに。



■上天草市 堀江隆臣市長

「本人が不在という選挙は、実は初めての経験でございます。」



それでも、国政を9期務めた実績と自民党県議や市町村長がフル稼働し、組織力を見せつけています。



選挙区改正後、県内で最も多い5人の選挙戦となった熊本4区。

有権者に選ばれるのは果たして…