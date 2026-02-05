『超かぐや姫！』2.20より1週間限定で劇場公開決定！ 入プレ配布＆発声上映＆ペア割実施
山下清悟の初長編監督作となるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、2月20日より1週間限定で劇場公開されることが決定。劇場公開を記念した新予告も解禁された。
【動画】EDテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せてかぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな新予告
本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦』第1期、『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけ、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作だ。
楽曲を提供するのは、ryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotのそうそうたるボカロPの面々。そして、山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグ。
先月配信されるやいなや、Netflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位、さらに日本週間TOP10映画4位、グローバル非英語映画7位を達成するなどオリジナルアニメながら大反響のスタートを切った本作。
なかでも豪華ボカロPたちが提供する楽曲のライブシーンや、数々の人気漫画原作アニメのオープニング映像を手掛けてきた山下監督ならではの大迫力のアクションシーンに心打たれたファンから劇場公開を切望する声が多数寄せられており、そんな配信後の大きな反響と期待が後押しとなって2月20日より1週間限定で劇場公開が決定した。上映劇場などの詳細は作品公式HPおよびSNSで随時発表される。
また、劇場公開を記念した舞台あいさつが、2月22日に新宿バルト9、グランドシネマサンシャイン 池袋にて開催（全4回）。本作で初となる舞台あいさつでキャスト、監督たちが作品への熱い思いをたっぷりと語る。夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が登壇予定。チケットは、2月5日21時より抽選申し込み開始。
劇場公開決定に感謝の気持ちを込めて、2月20日より入場者特典の配布も決定。山下監督、へちま（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたイラスト集『超かぐや姫！』スタッフイラスト集（A5サイズ／なくなり次第終了）が配布される。
さらに、声出し・歓声・応援などの発声や、サイリウムの使用などがOKとなる発声可能上映の開催が決定。日程、開催劇場などの詳細については作品公式HPおよびSNSで後日発表。
そのほか、ペア割を全ての上映劇場で実施する。鑑賞料金2200円のところ、2人で観るとひとりあたり1500円で鑑賞できる特別料金となる（2名での利用が対象。3名の場合、3人目は特別料金2200円）。
併せて、劇場公開を記念した新予告が到着。YouTubeで公開されたMVがわずか4日で200万回再生を突破して話題を呼んでいるエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せてかぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな映像に仕上がっている。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて世界独占配信中。2月20日より1週間限定で劇場公開。
【動画】EDテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せてかぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな新予告
本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦』第1期、『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけ、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作だ。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグ。
先月配信されるやいなや、Netflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位、さらに日本週間TOP10映画4位、グローバル非英語映画7位を達成するなどオリジナルアニメながら大反響のスタートを切った本作。
なかでも豪華ボカロPたちが提供する楽曲のライブシーンや、数々の人気漫画原作アニメのオープニング映像を手掛けてきた山下監督ならではの大迫力のアクションシーンに心打たれたファンから劇場公開を切望する声が多数寄せられており、そんな配信後の大きな反響と期待が後押しとなって2月20日より1週間限定で劇場公開が決定した。上映劇場などの詳細は作品公式HPおよびSNSで随時発表される。
また、劇場公開を記念した舞台あいさつが、2月22日に新宿バルト9、グランドシネマサンシャイン 池袋にて開催（全4回）。本作で初となる舞台あいさつでキャスト、監督たちが作品への熱い思いをたっぷりと語る。夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が登壇予定。チケットは、2月5日21時より抽選申し込み開始。
劇場公開決定に感謝の気持ちを込めて、2月20日より入場者特典の配布も決定。山下監督、へちま（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたイラスト集『超かぐや姫！』スタッフイラスト集（A5サイズ／なくなり次第終了）が配布される。
さらに、声出し・歓声・応援などの発声や、サイリウムの使用などがOKとなる発声可能上映の開催が決定。日程、開催劇場などの詳細については作品公式HPおよびSNSで後日発表。
そのほか、ペア割を全ての上映劇場で実施する。鑑賞料金2200円のところ、2人で観るとひとりあたり1500円で鑑賞できる特別料金となる（2名での利用が対象。3名の場合、3人目は特別料金2200円）。
併せて、劇場公開を記念した新予告が到着。YouTubeで公開されたMVがわずか4日で200万回再生を突破して話題を呼んでいるエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せてかぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな映像に仕上がっている。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて世界独占配信中。2月20日より1週間限定で劇場公開。