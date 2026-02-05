◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）２週前追い切り＝２月５日、美浦トレセン

東京大賞典で１１着に敗れたナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）が、４歳初戦で巻き返しを狙う。２５年のダート２冠馬は前走で初の２ケタ着順に大敗。横山武史騎手は「初めての古馬との対戦や枠順などいろいろなことが重なった」と振り返る。今回は２４年１２月の全日本２歳優駿以来、６走ぶりのマイル戦。２歳のカトレア賞で大きく外に張るという課題を見せた東京コースと乗り越える壁は低くないが、調整は順調に進んでいるようだ。

２週前追い切りは横山武騎手が手綱を執りＷコースを単走。５ハロン６６秒９―１２秒１で、軽く肩ムチが入ったが軽快に駆け抜けた。「先週よりも一段階テンションは上がった感じがありますね。コーナーの外の張りは相変わらずですが、直線は修正しなくても自然とまっすぐ走れているのは良い傾向だと思います。来週は１週前追い切りで強くやるので、そこからどう変化するかがキーポイントかな。今回は毛ヅヤが違います」と感触を口にした。

距離に関しては「東京で１度勝っていますし、心配していないことはないですが、あの時よりは右に張らずに走ってくれるのではないかと期待したいです。距離短縮は若干ですが競馬はしやすくなります」と見通しを明かした。一方で「中央のＧ１だと馬群が密集しやすくなるので、その辺りも課題です。相変わらず課題は多いです」と冷静にジャッジするが、これも期待の大きさの表れだろう。来週の１週前追い切りにも注目したい。