武内駿輔、Snow Man佐久間大介と“共演”トーク「なんと連続4作品！」 モノマネテクニックも披露
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、7日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）に、ゲストとして声優・武内駿輔が出演する。
【集合カット】和傘を開き…ムードあふれる武内駿輔、佐久間大介、三森すずこ、佐倉綾音
スペシャルウィーク週となる7日放送回のゲストである武内は、『アイドルマスターシンデレラガールズ』のプロデューサー役や『KING OF PRISM』シリーズの大和アレクサンダー役、『怪獣8号』の神楽木葵役など、さまざまな作品で活躍している人気声優。
佐久間と武内は、現在放送中のテレビアニメ『ハイスクール！奇面組』にて共演中。ほかにも1月30日に公開されたアニメ映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』でも共演しているほか、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が原作を手掛けた小説『境界のメロディ』のテレビアニメでも共演が決定している。
番組では、そんな2人の出会いや、若くして声優デビューを果たしたことについてトークを繰り広げる。また、武内の人となりやモノマネテクニックについても掘り下げる。
番組収録を終えた武内は、「最近よくお会いするなあと感じていたのですが、共演がなんと連続4作品！いつも佐久間くんの人好きなところに、僕自身も魅了されています。今回も楽しくお話しさせていただきました！これからもたくさん共演できるように頑張ります！また呼んでください！」とコメントしている。
