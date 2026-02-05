2月5日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】美スタイル際立つ全身SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「おはよ〜」「前回載せたやつの全身バージョンです 短いのも好きやけど ダボダボしたロングパンツも好き」「このセットアップかわいくない?! だーいすき」「今日も良い1日を」とコメント。

合わせて、お団子ヘアに、ベロア系の光沢のある素材のセットアップコーデで、お茶目な表情でピースした姿や、美スタイルが際立つ全身SHOTなど複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「綺麗です」「似合っててかわいすぎっっ」「ダボダボパンツ格好良い」「ほんまにおしゃれ〜」「可愛いし、かっこいい」といった絶賛の声が集まっていた。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより