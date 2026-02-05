2026年冬ドラマで「演技が光っていると思う主演俳優」ランキング！ 「鈴木亮平」を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
現在、各テレビ局では数多くの冬ドラマが放送中です。それぞれの作品で人気俳優が主演を務め、魅力ある演技を披露しています。
そこで、今回は「主演俳優」に注目したランキングを作成。「『2026年』冬ドラマで演技が光っていると思う主演俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは、鈴木亮平さんでした。鈴木さんは、日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務めています。
これまで数多くの話題作で主演を務めてきた鈴木さんは、今回で3度目となる日曜劇場の主演を担当。『リブート』では、2人の主人公を演じています。鈴木さんが演じるのは、妻殺しの犯人に仕立てあげられるパティシエの早瀬陸と、裏社会と繋がっている刑事・儀堂歩です。
早瀬が“顔を変える＝リブート（再起動）”をして儀堂になりすますストーリーで、鈴木さんは2人のキャラクターを演じています。演技派の鈴木さんらしく、細かい演技で儀堂の顔に変わった早瀬を表現し、ドラマは高い視聴率を獲得中です。
回答者からは、「一人二役を繊細な部分まで見事に演じ分けている」（40代女性／島根県）、「演技に奥行きがあり、上手だなぁと改めて感じた」（30代女性／愛知県）、「演技がうまく、物語もおもしろく1時間があっという間だった」（40代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは橋本環奈さんでした。橋本さんは、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務めています。
橋本さんは月9初主演となり、新米ドクターながら「外科手術」と「血管内治療」の両方ができるスゴ腕の脳神経外科医・田上湖音波を担当。湖音波は高校を退学した元ヤンキーで、親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となった「元ヤンドクター」です。
ヤンキー時代のマインドが抜けない湖音波を、橋本さんがコミカルな演技も交えながら表現。コメディー作品を得意とする橋本さんにピッタリのドラマで、視聴者から高評価を得ています。
回答者からは、「ドラマによってイメージがしっかり変わるし、前やっていたドラマを引きづらない演技だから」（20代女性／熊本県）、「演技がうまく、自然と物語に入っていける感じがする」（30代女性／山口県）、「ヤンキーキャラをうまく演じていて見ていて楽しい」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
