俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月5日、自身のInstagramを更新。仲むつまじい夫婦ショットを公開しました。

身を寄せ合う2人

杉浦さんは「初めてヨアジョンを食べた　美味い」とつづり、5枚の写真を投稿。1、5枚目は、妻でタレントの辻希美さんと身を寄せ合ったツーショットです。それぞれの美しさと格好良さが際立っています。

「夫婦で仕事の帰りにご褒美」としてスイーツを食べに行ったようで、仲の良さが伝わってきます。

「節分は手巻き寿司の恵方巻きで」

3日には「節分は手巻き寿司の恵方巻きで　子どもたちが凄く楽しみにしてる日なんです　大喜びで食べました　夢空は初節分だね」とつづり、次女と辻さんとのスリーショットなどを投稿していた杉浦さん。鬼の角を生やした姿がほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)