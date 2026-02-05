「夫婦で仕事の帰りにご褒美」杉浦太陽、妻・辻希美とのデートショット公開「初めてヨアジョンを食べた」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月5日、自身のInstagramを更新。仲むつまじい夫婦ショットを公開しました。
【写真】杉浦太陽＆辻希美のデートショット
「夫婦で仕事の帰りにご褒美」としてスイーツを食べに行ったようで、仲の良さが伝わってきます。
(文:多町野 望)
身を寄せ合う2人杉浦さんは「初めてヨアジョンを食べた 美味い」とつづり、5枚の写真を投稿。1、5枚目は、妻でタレントの辻希美さんと身を寄せ合ったツーショットです。それぞれの美しさと格好良さが際立っています。
「節分は手巻き寿司の恵方巻きで」3日には「節分は手巻き寿司の恵方巻きで 子どもたちが凄く楽しみにしてる日なんです 大喜びで食べました 夢空は初節分だね」とつづり、次女と辻さんとのスリーショットなどを投稿していた杉浦さん。鬼の角を生やした姿がほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
