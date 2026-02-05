広島県らしさを感じる「広島県のお土産」ランキング！ 2位「生もみじ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、広島県らしさを感じる「広島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「もみじ饅頭の新しいパターンが出たときに驚いたから。進化形もみじ饅頭という感じがして興味をひかれた」（30代女性／愛知県）、「生もみじのモチモチとした食感は新しさと伝統を同時に感じさせてくれます」（30代男性／東京都）、「広島の定番土産であるもみじ饅頭を、よりしっとりした食感に仕上げた人気商品で、広島らしさがしっかり伝わるから」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「昔からの定番商品として、また厳島神社のイメージとも繋がり、広く知れ渡っているように思うため」（30代女性／埼玉県）、「もみじ饅頭が有名で、広島のお土産はにしき堂のもみじ饅頭が定番だと思うから」（30代女性／山口県）、「宮島のもみじ文化と老舗和菓子の技が詰まった、広島県らしさをしっかり感じられるお土産だから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：生もみじ（にしき堂）／69票2位にランクインしたのは、にしき堂の「生もみじ」です。広島土産の定番「もみじ饅頭」を進化させた商品で、米粉でもちもちとした食感の生地が最大の特徴。生菓子のようなしっとり感と上品な味わいは、新しい広島の顔として多くのリピーターを獲得しています。
1位：錦もみじ（にしき堂）／108票1位に輝いたのは、同じくにしき堂の「錦もみじ」でした。こしあん、粒あん、抹茶、チョコレート、チーズといった多彩な味が楽しめる詰め合わせで、色鮮やかなパッケージが安芸の宮島の紅葉を連想させます。広島といえば「もみじ饅頭」という圧倒的なイメージを体現するお土産として、堂々の首位に輝きました。
